Pilietį nustebino kunigo pamokslas per mišias: agitavo, už ką nebalsuoti per rinkimus

Vienas gyventojas pasipiktino, kad kunigas Algis Neverauskas sekmadienį per šv. mišias Utenoje ragino nebalsuoti už Laisvės partiją ar liberalus per Seimo rinkimus. Pats kunigas to neneigia ir tikina, kad savo pasisakymą grindė Bažnyčios mokymu. A. Neverausko vertinimu, piliečio skundas – nepagrįstas, esą lyg jį būtų norima užčiaupti.