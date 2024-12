Petro Bešta. Ukraina – pasaulio aprūpinimo maistu saugumo garantas

Tačiau Ukraina niekam pasaulyje neleis vėl, XXI amžiuje, panaudoti bado kaip ginklo. Nė viena tauta ir nė vienas žmogus nenusipelnė kentėti nuo maisto trūkumo vien dėl to, kad rusija nusprendė pradėti kruviną karą prieš vieną didžiausių pasaulio maisto produkcijos gamintojų.

Štai kodėl Ukraina pradėjo humanitarinę maisto programą „Grūdai iš Ukrainos“ (angl. Grain from Ukraine), kurią 2022 m. lapkričio 26 d. inicijavo Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kuri buvo pristatyta per pirmąjį Tarptautinį viršūnių susitikimą dėl aprūpinimo maistu saugumo (angl. International Summit on Food Security) Kyjive. Aprūpinimas maistu – vienas iš 10 punktų, kuriuos numato prezidento V. Zelenskio Taikos formulė, ir tai yra vienintelis realus kelias visapusiškai, teisingai ir ilgalaikei taikai Ukrainoje atkurti bei pasaulio saugumo sistemai apsaugoti nuo tolesnės erozijos.