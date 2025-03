Raginu Europos Sąjungą nebijoti tiesos ir pripažinti, kad dabartinė karo eskalavimo politika yra aklavietėje ir naudinga tik Rusijai ir Vladimirui Putinui. Jei D. Trumpas sugebėjo per kelis mėnesius pasiekti paliaubų susitarimą, tai kodėl Briuselis ir Vašingtonas nesugebėjo to padaryti per trejus metus? Ar tikrai kairieji Europos politikai tarnauja Europos tautoms, ar jie yra tik marionetės, valdomos iš Kremliaus kabinetų?