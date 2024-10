Penktadienį ir šeštadienį rinkti savo atstovą į parlamentą galės namuose balsuojantys rinkėjai

Per spalio 13 d. vykusį pirmą Seimo rinkimų turą socialdemokratų partija jau užsitikrino 20 vietų parlamente, konservatoriai kol kas pelnė 18, o trečioje vietoje likusi R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ – 15 mandatų. Be to, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ iškovojo 8 Seimo nario mandatus, tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – 6.