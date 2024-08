Partijos Seimo rinkimams meta vis didesnes sumas: kas jau sukaupė daugiausiai

Lietuvos regionų partija irgi pradėjo kaupti finansus rinkimams. Šios partijos sąskaitoje – per 12 tūkst. eurų. 10 tūkst. eurų skyrė pati partija iš turimų lėšų, o didžiąją dalį likusios sumos skyrė patys kandidatai.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) irgi papildė rinkiminę sąskaitą. Suma per daugiau nei savaitę bene padvigubėjo, nes per 5 tūkst. eurų skyrė Petras Gražulis. Dabar šios partijos turimi finansai rinkimams turi per 11 tūkst. eurų.