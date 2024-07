Paaiškėjo, kas ves Liberalų sąjūdį į Seimo rinkimus

Pasak partijos pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen, Liberalų sąjūdžio sąrašas, jo priekyje esantys politikai tai aiški liberalų bendruomenės paraiška atsakingai, prognozuojamai ir principingai liberalų politikai. Be blaškymosi, kai reikalingi svarbūs sprendimai, be aiškinimo kaip gyventi ir be nereikalingų asmeniškumų, kai reikia spręsti valstybei kylančius iššūkius. „Į politiką siekiame grąžinti prognozuojamumą, telkimą veiklai, įsiklausymą į skirtingas nuomones priimant racionalius sprendimus“, – sakė Liberalų sąjūdžio lyderė.