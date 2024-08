Neabejoja, kad „čekiukų“ skandalas veiks ir Seimo rinkimus: nurodė, kas gali tuo pasinaudoti

„Tai aišku, kad jie atrodys šviesesni ir geresni. Manau, kad šią problemą reikia spręsti, bet ją reikia spręsti kažkaip anksčiau, arba efektyviau – netempti per dvejus metus. Tas tempimas ir parodė, kad privedė prie rinkimų. Ir juose mes ir matysime čekiukų skandalą. Greičiausiai, kad daugiausiai nieko, tik jį“, – kalbėjo VDU profesorius L. Bielinis.

„Ir ta psichologinė nuostata yra be galo bloga. <...> Mes visi esame dėl to kalti, o dar užvedame ir sukeliame tą emociją. Ir toje emocijoje gyvendami mes kitaip politikų nematome, tik per blogą prizmę“, – kalbėjo politologas L. Bielinis.