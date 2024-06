Nausėdos kritika sugrįžo bumerangu: premjerė priminė „Operos fantomą“

„Tie dydžiai makro lygiu, tuo lygiu, kuriuo dalykus reguliuoja Vyriausybė, skirdama asignavimus vienai ar kitai sričiai, tikrai yra vykdomi. Tai, kad žmonės „ant žemės“ tuos dalykus per savo kišenę jaučia įvairiai, tai yra faktas. Dėl to tikrai negaliu ginčytis ir negaliu to neigti – švietimas apskritai yra ta sritis, kurioje itin didelės kintamos darbo užmokesčio dalies lygiai labai aukšti ketvirtąjį ketvirtį – tą galima pasižiūrėti duomenų agentūros duomenyse. Kas reiškia, kad Vyriausybei atiduodant asignavimus tam, kad būtų įgyvendinti tie rodikliai, kuriuos Vyriausybė planuoja, o tie, kas de facto moka atlyginimus – tai yra, ne Vyriausybė, o, tarkime, mokyklų direktoriai ir savivaldybės, tas yra atidėliojama iki metų pabaigos ir tada metų pabaigoje mokamos labai didelės kintamos darbo užmokesčio dalys. Švietimas, kaip sritis, ekonomikos vidurkį lenkia turbūt pusantro karto kintamąja dalimi, kuri išmokama metų pabaigoje“, – kalbėjo ji.