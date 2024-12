Nausėda rekonstruotos Paryžiaus Dievo Motinos katedros atidaryme: šis įvykis parodo žmogaus didybę

Šalies vadovo teigimu, tai, jog šventovė buvo atstatyta vos per penkerius metus, įrodo, kad žmogus, turintis tikslą, gali pasiekti viską.

„Prieš penkerius metus visi buvome sukrėsti to siaubo, to didžiulio gaisro Notre-Dame de Paris, ir Emanuelio Makrono, Prancūzijos prezidento, pažadas atstatyti (ją – ELTA) per penkerius metus buvo įvykdytas“, – kalbėjo G. Nausėda.