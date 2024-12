Naujausi reitingai: griežtas įvertinimas Blinkevičiūtei ir „Nemuno aušros“ šuolis

Po to, kai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė nesutiko tapti premjere, ją palankiai vertinančių gyventojų dalis per vieną mėnesį sumažėjo 21 procentiniu punktu. Pirmieji reitingai po Seimo rinkimų rodo, kad gyventojai labiausiai pasitiki „Nemuno aušra“ bei daugiausiai mandatų parlamente iškovojusia Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Naujausios „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, per pastaruosius du mėnesius palaikymas Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai partijai išaugo ryškiausiai – net 7 proc.