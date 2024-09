Mitalas įvertino Landsbergio idėją: deja, nelabai įmanoma

Konservatorių lyderiui Gabrieliui Landsbergiui paraginus politines jėgas kurti „sanitarinį kordoną“ ir užkirsti kelią radikalų patekimui į valdžią, Laisvės partijos vicepirmininkas Vytautas Mitalas mano, jog dėl to politinėms jėgoms susitarti yra beveik neįmanoma. Be to, parlamentaro nuomone, viešas kalbėjimas apie siekį priešintis kraštutinėms politinėms jėgoms gali tik pakenkti.