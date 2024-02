Mindaugas Puidokas. Į žmonių pinigus nusitaikė ir bankai, ir valdžia!

Bankų pelnas Lietuvoje išaugo dvigubai ir pasieks milijardą eurų ar net daugiau

Daugumos bankų pelnai vien per pastaruosius metus pasiekė neregėtas aukštumas – žmonėms skurstant, bankai lobsta. Vien per 2023-iųjų pirmuosius tris ketvirčius Lietuvoje veikiančių bankų bendras pelnas siekė 757,5 mln. eurų ir buvo net 2,2 karto didesnis negu per tą patį 2022-ųjų laikotarpį, kai siekė 342,9 mln. eurų pelno, o per visus 2022-uosius pasiekė 468 milijonus. Ankstesniais metais bankų pelno rodikliai buvo kiek kuklesni: 2021 metais bankų pelnas siekė 329 milijonus, o 2020 m. – 280 milijonų eurų.