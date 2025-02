Matas Maldeikis. Turiu prisipažinti – klydau dėl Trumpo

D. Trumpas negali duoti V. Putinui to, ko jis iš tiesų nori – net jei ir norėtų. Jokie Baltųjų rūmų sprendimai nebus įpareigojantys nei Europai, nei netgi kitai JAV administracijai. V. Putinas tai supranta.

Be to, V. Putinui greitas karo užbaigimas nėra naudingas. Jo politinė ir ekonominė valdžia pastatyta ant šio karo bei platesnio konflikto su Vakarais. Karas pakeitė kiekvieną Rusijos politinio gyvenimo aspektą ir didelę dalį socialinio bei ekonominio gyvenimo – viskas V. Putino naudai. Jei jis pasitrauktų, tai šalies viduje jam kainuotų per daug.