Mantas Stulgaitis. Žalioji isterija. Kaip nepasiduoti žaliajam smegenų plovimui?

Dar daugiau, tyrimai iki galo neįrodo, kad didėjant šiltnamio efektą sukeliančių CO 2 dujų išmetimui klimatas šiltėja, aiškios ir šimtaprocentinės koreliacijos tarp šių procesų nėra, neaišku, kaip tiksliai būtent CO 2 kiekis lemia temperatūros kilimą, be to, šie procesai vyksta tūkstančius ar net milijonus metų, tad isterija dėl to, kad iki 2049 metų beveik neliks vietų Žemėje gyventi, yra visiška utopija, juolab, jau minėtas faktas, jog per artimiausius 80 metų Žemės temperatūra pakils tik vienu laipsniu.