Malinauskas: tai būtų skandalingiausia, kas gali būti šiuose rinkimuose

„Jei tai buvo nutylėta, bet buvo žinoma... Mes juk žinome ir sveikata, kiti dalykai gyvenime nutinka, bet ar galėjo kas per dvi savaites tokio atsitikti, kad pasikeistų jos sprendimas? Nes prieš tai kelis kartus pasakė aiškiai, kad aš einu į premjeres. Tai šioje situacijoje gal per daug spaudė, galbūt ji dėl to taip netiesiogiai atsakė. Bet netikiu, kad priims kitokį sprendimą“, – svarstė R. Karbauskis.