Liudas Mažylis. Komisaro skyrimas ir Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas: ar korektiška kalbėti apie „mainus“?

Be to, neturime pamiršti, kad EK pirmininkei įvardijus Komisijos sudėtį, Europos Parlamente vyks kiekvieno kandidato klausymai, kurių metu EP nariai galės pateikti kandidatams klausimus. Ir tikrai nebus taip, kad Europos Parlamentas be trikdžių pritars visoms kandidatūroms. Gali būti (ir paprastai taip būna), kad viena kita kandidatūra europarlamentarams neįtiks, ir tada teks derinti naują kandidatą iš vienos ar kitos valstybės. Taigi procedūros nėra paprastos.