Liudas Mažylis. Europos Parlamente – dėmesys žmogaus teisių pažeidimams pasaulyje

Be to, Europos Parlamente pastaraisiais metais vis dažniau tenka reaguoti į karinius konfliktus, jų malšinimą ir humanitarines pasekmes. Ir tai ne vien tik Rusija, ne vien tik „Hamas“. Pavyzdžiui, per šią plenarinę sesiją buvo aptariamas žiaurus, nuo 2023 m. besitęsiantis, Sudano pilietinis karas. Situacija labai bloga, o beveik pusei Sudano gyventojų reikalinga humanitarinė pagalba. Gresia badas, infrastruktūra smarkiai apgadinta, uždarytos mokyklos ir sveikatos priežiūros įstaigos, neveikia bankai. Todėl pritariau raginimui balsuojant už rezoliuciją dėl Sudano, kad kuo skubiau būtų suteikta prieiga patekti į Sudaną Pasaulio maisto programai ir kitiems humanitarinės pagalbos teikėjams. Parlamentas gali inicijuoti specialias procedūras, siekdamas atkreipti dėmesį į konkrečius atvejus arba sritis, kuriose būtina pagerinti žmogaus teisių apsaugą. Todėl Sudano atveju situaciją privalome atidžiai stebėti bei dokumentuoti visus vykdomus karo nusikaltimus, jeigu ateityje atsakingos institucijos inicijuotų baudžiamąjį tribunolą.