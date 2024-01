Liudas Mažylis. ES dėmesys karui Ukrainoje: iššūkiai bei proveržiai

2024 m. vasario 24 d. bus praėję dveji metai nuo plataus masto rusų karinės invazijos į Ukrainą pradžios. Ko pasimokyta per tą laiką? Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės nuo pat agresyvaus karo pradžios stojo į demokratinės Ukrainos pusę, pradėjo daug rimčiau vertinti Rusijos grėsmę ir iš to kylančius geopolitinius bei saugumo iššūkius. Ir vis dėlto: per lėtai, per lėtai, per lėtai. 2023 m. mažiau nei pusė NATO šalių Europoje pasiekė Aljanso nustatytą 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto gynybos biudžeto tikslą. Lietuva – tarp pirmaujančių. Kai kurie pasižadėjimai, kaip pavyzdžiui ES tikslas iki 2024 m. kovo mėnesio pagaminti ir perduoti Ukrainai 1 mln. artilerijos sviedinių, nebus laiku įvykdyti. Tai akivaizdu, remiantis Vokietijos gynybos ministro pasisakymu. Susitarimai, kurie visą laiką atrodė nekvestionuojami ir turintys Bendrijos konsensusą – pavyzdžiui finansinė parama Ukrainai, – Vadovų Taryboje praeitų metų pabaigoje tiesiog užstrigo dėl Vengrijos veto. O Rusija, sutelkusi visus finansinius, industrinius bei karinius pajėgumus, tęsia brutalų karą Ukrainoje. Tai kas nutiko?