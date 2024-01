Linas Slušnys. Švenčių šešėlyje – apleisti vaikai ir saugumo iliuzija

Alkoholizmas ir vaiko apleistumas yra ilgalaikiai vaiką traumuojantys įvykiai, kurie daro šimtus kartų didesnę žalą ir įtaką vaiko gyvenimui negu vienkartinis patirtas smurtas. Šiuos mano teiginius irgi jau įrodė įvairiausi moksliniai tyrimai. Vadinasi, norėdami kurti geresnę visuomenę, turime sudaryti sąlygas vaikui pajusti, kas yra saugumas, šiluma ir pagarba jam. Tai negali įvykti per savaitę ar dvi, nes per tokį trumpą laiką nepasikeičia nei tėvų nuostatos, nei jų požiūris į savo vaiką. Tokiems pokyčiams reikia mėnesių ir dar su sąlyga, kad tėvai pradės keitimosi procesą. Tam neužteks to klasikinio „aš jau negėriau visą savaitę“ pareiškimo su parodymu, kad šaldytuve yra maisto, bet realaus gyvenimo pokyčio, įmanomo tik po pusmečio ar dar ilgiau. Vaikas į namus turėtų grįžti tik tuomet, kai jis iš saugios aplinkos bus perduotas į ne mažiau saugią biologinės šeimos aplinką. Čia turi pradėti galioti principas ne „biologinė šeima“, o saugi aplinka. Ir visai nesvarbu, kur ta saugi aplinka yra.