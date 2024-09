Lėšos Seimo rinkimams pasiekė įspūdingas aukštumas: išsiskiria tik viena partija

Laisvės partija rikiuojasi toliau. Jos rinkiminėje sąskaitoje – per 150 tūkst. eurų, dar prieš dvi savaitės joje buvo 92 tūkst. eurų. Pati partija rinkimams skyrė 44 tūkst. eurų, visa likusi suma suaukota fizinių asmenų ir pačių kandidatų pastangomis.

Partijos „Nemuno aušra“ rinkiminė sąskaita per dvi savaites taip pat išsipūtė beveik 50 tūkst. eurų. Joje dabar beveik 140 tūkst. eurų. VRK nurodo, kad patys kandidatai į Seimą suaukojo per 60 tūkst. eurų. Itin išsiskiria partijos kandidatas į Seimą Robert Puchovič, kuris paaukojo per 24 tūkst. eurų.