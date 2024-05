Konservatoriams vertėtų suklusti: koalicijos partneriai gali siekti mainų

Mitalas: ministrų kabinete reikia spręsti du faktorius

„Svarbiausi faktoriai yra du, kuriuos reikia su ministrų kabinetu išspręsti. Tai – surasti švietimo ministrą, nes tai labai svarbi sritis, ir tada atlikti pakeitimus, jeigu tokių prireiktų, po Europos Komisijos nario delegavimo, jeigu ministras, ar jeigu premjerė, būtų deleguota. Tada, be abejo, reikėtų pakeisti kai kuriuos dalykus Vyriausybėje tiems keliems likusiems mėnesiams iki pabaigos. Nes, be to, manau, kad šitas įgaliojimų patvirtinimas neturėtų tapti dideliu koalicijos išbandymu“, – vertino pašnekovas.