Kęstutis Masiulis. Investicijos į saugumą Lietuvai neša ekonominę naudą

Žmonės tiki saugia ateitimi

Ne tik investuotojai pasitiki Lietuva. Turizmo sektorius irgi fiksuoja grįžtančius srautus. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ruošiasi ypatingam šuoliui – tikimasi sulaukti 53 kruizinių laivų: pernai jų buvo 40, ir per 60 tūkst. keleivių, 2022-aisiais buvo per 42 tūkst. 2024 m. sezonas – antrasis per visą Klaipėdos uosto kruizinę istoriją atplauksiančių naujų laivų skaičiumi. Tokios pat nuotaikos ir kituose miestuose.