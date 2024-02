Jūratė Sofija Laučiūtė. Žmogus valstybei ar valstybė žmogui? Darbėnų bendruomenės pamokos.

O Lietuvoje? Kaip aiškina investuotojų atstovai, gamykla naudotų pigų (nes nebereikėtų papildomai valyti) švarų vandenį, žaliavas atsivežtų ir produkciją išvežtų antžeminiu transportu, kas be realaus avarijų pavojaus sukeltų daug triukšmo, daug variklių išmetamų dujų bei dulkių ir tiesiogiai nuolat kenktų gyventojų sveikatai. Be to, nuotekas – o jų susidarytų neįsivaizduojamai daug – ne valytų, o tiesiog išleistų į mūsų jau ir taip pažeidžiamą aplinką, įtikinėdami, jog jos neva esančios švarios ir niekaip niekam nekenktų.