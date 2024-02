Julius Sabatauskas. Per moksleivių atostogas sunykstantys Vilniaus „kamščiai“ – atsakymas, kaip spręsti šią problemą

Bet atsakymą mes visi galime savo akimis pamatyti per kiekvienas moksleivių atostogas, net nebūtinai vasaros, kai nemažai sostinės gyventojų išvyksta atostogų laiko leisti į užmiesčius ar užsienius. Gatvės ištuštėja ir transporto spūsčių beveik nebelieka per kiekvienų moksleivių atostogų laikotarpį.

Vadinasi, galima ir be gondolų, metro ar kitų fantastiškų priemonių išspręsti vilniečius varginančią problemą.

Daugybė tėvų, kai nėra darželio ar mokyklos šalia važiuoja per grūstis į kitą miesto galą ir dar labiau užkemša gatves. Vis dar labai trūksta pačių darželių ir tėvai dėl to dažnai priversti rinktis juos toli nuo namų masiškai važinėja link to darželio ar mokyklos, į kurį pavyko gauti vietą.