JAV rinkimų kampanija įgavo antrą kvėpavimą: sukrito tiesiog įspūdingos aplinkybės

„Pirmieji dveji metai jai buvo kažkokia tragedija. Ir biuras visiškai nesusitvarkė, buvo chaosas. Ji per mažai reikšdavosi, buvo daug visokių nusišnekėjimų.

O paskui ties viduriu, ypač, kai išlindo tas socialinės reprodukcijos, abortų klausimas, per jį ji pradėjo labai aktyviai kalbėti ir ji susitvarkė, ir ofisas susitvarkė. Dabar ji yra sutvirtėjusi, energinga, patikimesnė politikė“, – teigė D. Jakniūnaitė.

„J. Bidenas pasirinko ją viceprezidente dėl to, kad buvo pažadėjęs, kad šias pareigas užims moteris, ir dar buvo spaudimas, kad tai būtų juodaodė moteris. Prie to prisidėjo ir tai, kad tarp jos buvo darbinė draugystė su dabar jau mirusiu jo sūnumi Beau, nes jis Kalifornijoje irgi dirbo prokuroru. Ji buvo perspektyvi politikė, bet neturėjo šansų. O jie atsirado dėl to, kad J. Bidenas pasirinko ją viceprezidente, ir dabar taip viskas susisuko“, – sakė D. Jakniūnaitė.