Jansonas: būtų likimo ironija, jei opozicijoje liktų konservatoriai ir „Nemuno aušra“

Akivaizdu, kad tiek problemų, kiek jų susikurta per ketverius metus, per mėnesį nenusiplausi. Tada tu keiti diskursą, temą. Markas Tvenas sakė, kad jei nebūtų Dievo, jį reikėtų sukurti. Tai šiuo atveju, jei Žemaitaičio nebūtų, jį reikėtų sukurti. Kadangi jis yra, tai jį sukurti buvo lengviau. Šiuo atveju stengiamasi kalbėti kuo daugiau, kuo garsiau ir grėsmingesniu tonu apie antisemitizmo temą. Taip, Europos mastu ji stiprėjanti, auganti ir tai iš tikrųjų atrodo pavojingai. Bet jei kalbėtume Lietuvos mastu... Be Žemaitaičio eilėraščių, kiek to yra buitiniame lygmenyje, kiek yra teisėsaugos tyrimų... Sudėtinga vertinti. Bet dabar suakcentuojamas dėmesys į vieną temą.