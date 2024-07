Įvykius Seime įvertino rimtai: Skvernelis kolegoms buvo paruošęs dar niekada nenaudotą priemonę

Jeigu būtų prireikę, frakcija, anot jo, galbūt, net būtų buvusi įpareigota nedalyvauti balsavime. To pas demokratus dar esą nėra buvę.

„Mes būtume frakcijoje svarstę, kaip balsuojame. Galėjo būti toks variantas – mes to stengiamės niekada netaikyti, turbūt, dar nėra to buvę, – bet būtume balsavę dėl bendros frakcijos pozicijos, tai yra privalomo balsavimo. Bet to nereikėjo padaryti, jie tiesiog klausimo netraukė į darbotvarkę“, – pažymėjo politikas.