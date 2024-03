Iš buvusių Kretingos tarybos narių prašo priteisti daugiau negu 22 tūkst. eurų išmokų

Prokuratūrai atlikus tyrimą dėl šių lėšų panaudojimo teisėtumo, buvo gauta duomenų, kad M. Meškauskas pirko degalus dideliais kiekiais, kartais net viršijančiais jo naudoto automobilio bako tūrį. Be to, M. Meškausko savivaldybei pateiktuose dokumentuose buvo nurodyta, kad jis patyrė transporto išlaidas ir karantino metu, kai komitetų posėdžiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, o kontaktinis bendravimas apribotas. Taip pat, pagal M. Meškausko naudoto automobilio ridą nustatyta, kad Tarybos narys pateikė savivaldybei apmokėjimui dokumentus už beveik dvigubai didesnį kiekį litrų kuro, nei automobilis nuvažiavo per kadencijos laikotarpį.