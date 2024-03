Ignas Vėgėlė. Lietuvos karių siuntimas į Ukrainą – pavojinga Anušausko avantiūra

Naujausias Prancūzijos prezidento pareiškimas neturėtų labai stebinti, jis vertintinas kaip dar vienas E. Macrono bandymas užpildyti europinės lyderystės vakuumą. Taip pat plačiai buvo komentuojamas ir jo 2019 m. pareiškimas apie tai, kad NATO yra ištikusi „smegenų mirtis“, kuriame jis apgailestavo dėl nepakankamo Europos ir JAV planų koordinavimo. Kita vertus, gerai žinomi ir E. Macrono pareiškimai dėl Europos strateginės autonomijos bei planų kurti Europos kariuomenę, kuri funkcionuotų lygiagrečiai su NATO. Nors ši iniciatyva galutinai ir nėra atmesta, bet skeptiškai vertinama Europos sostinėse. Daugelis sutinka, kad Europos kariuomenė nebūtų gyvybinga bei funkcionali dėl teisinio reguliavimo, įvairių politinių bei biurokratinių veiksnių. Be to, akivaizdu, kad bent jau vidutiniu laikotarpiu Europa be JAV pagalbos ir karinės galios tiesiog būtų nepajėgi susidoroti su platesnio masto iššūkiais.