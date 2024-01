Ignas Vėgėlė. Kainas augina valdžios nežabojamas energetikų pelnas

Atsakydama ESO vartotojams atsiuntė standartinius bendrojo pobūdžio laiškus be konkrečių sumų. Nežinant įsiskolinimo sumos, užskaitymas, kurį siūliau kaip skolos atgavimo variantą, yra neįmanomas. Užskaičius didesnę sumą nei ESO skola konkrečiam vartotojui, įmonė netgi galėtų pradėti vartotojui brangiai kainuosiantį išieškojimo procesą.

Praeitų metų pabaigoje VERT planavo tvirtinti ESO pasiūlymą, kad lėšos buitiniams vartotojams būtų grąžintos per 15 metų. Po mano pasisakymų VERT nusprendė, kad buitiniams vartotojams ESO privalės grąžinti lėšas per kiek daugiau nei 2 metus, o verslui – per mažiau nei aštuonerius.