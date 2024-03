Ieva Pakarklytė. Lietuva šiandien: vertybiškai jau Vakarai ar vis dar Rytai?

Smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas prieš moteris Lietuvoje išlieka pandeminio masto problema. 2023 m. Lietuvoje registruota daugiau nei 50 tūkst. pranešimų apie smurto artimoje aplinkoje atvejus, t. y. vidutiniškai po 137 atvejus per dieną. Policija per metus išdavė daugiau nei 10 tūkst. apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių, vidutiniškai po 27 atvejus per dieną, kai (galimai) smurtavęs asmuo įpareigojamas išsikelti iš gyvenamosios vietos. Viena iš trijų moterų per savo gyvenimą yra patyrusi smurtą artimoje aplinkoje. Tai yra košmariški faktai apie smurto persmelktą mūsų visuomenę.