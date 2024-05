Hsueh Jui-yuan. Taivano nepakeičiamumas rengiantis ateities pandemijoms

PSO Sveikatos visiems ekonomikos taryba (angl. Council on the Economics of Health for All) nustatė, kad mažiausiai 140 šalių savo konstitucijose pripažįsta sveikatą kaip pagrindinę žmogaus teisę. Nepaisant to, daugelis šalių nėra priėmusios ir įgyvendinusios įstatymų, užtikrinančių, kad jų piliečiai galėtų naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Taivanas dėjo daug pastangų, kad savo gyventojams suteiktų visuotinį sveikatos draudimą, ir per pastaruosius kelis dešimtmečius nuosekliai gerino sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pagal PSO rekomendacijas. Taivanas veiksmingai integravo ir paskirstė socialinės gerovės išteklius, kad pagerintų pirminę sveikatos ir burnos priežiūrą visiems, įgyvendintų psichikos sveikatos programas ir sustiprintų socialinės apsaugos tinklą. Taivanas sukūrė veržlią ir atsparią sveikatos priežiūros sistemą, galinčią kovoti ir su užkrečiamosiomis, ir su neužkrečiamosiomis ligomis. Geriname savo piliečių sveikatą visą jų gyvenimą. Be to, Taivanas stengiasi dalytis savo visuotinės sveikatos apsaugos įgyvendinimo patirtimi ir žiniomis, kad padėtų tarptautinei bendruomenei užtikrinti sveikatos apsaugą kiekvienam žmogui.