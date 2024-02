Helga Marija Kauzonė. Lyčių (ne)lygybė moksle

O kaip Lietuvoje?

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad moterų įgalinimo moksle klausimu Lietuva yra tiesiog absoliuti lyderė. Tačiau tikslesnis vaizdas slypi kiek giliau. Nors moterys moksle skaičiumi Lietuvoje dominuoja, statistika rodo, kad svarbesnės pareigos dažniau tenka vyrams – moterų mokslo projektų vadovių dalis siekia tik apie 36 proc. Be to, Lietuvoje moteris rečiau pamatysime aukščiausiose akademinėse pozicijose – jų moterys užima 40 proc. Tiesa, ES vidurkis kur kas mažesnis ir siekia vos 26 proc., tad bent čia Lietuvos progresas ryškus.

Vis dėlto, nepaisant didelės pažangos, kurią moterys pasiekė moksle, šiandien šioje srityje joms vis dar nėra lengva. Moterys dažnai susiduria su iššūkiais ieškodamos finansavimo savo tyrimams ar balanso tarp šeimos ir karjeros. Be to, ir man pačiai teko ne kartą girdėti išsakomą įsitikinimą, kad moterims sunku išsiversti moksle be turtingo vyro palaikymo.