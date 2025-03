Gintaras Songaila. Donaldas Trampas: „Aš tikiu V. Putinu“

Įdomu, kad ir kitas D. Trampo bičiulis, britų opozicijos politikas Naidželas Faradžas (Nigel Farage) šiuo atveju viešai kritikuoja D. Trampą: jis yra „neteisus, neteisus, neteisus“ (he is wrong, wrong, wrong). Net ir Prancūzijos kraštutinės dešinės politikė Marinė Lepen (Marine Le Pen), kuri buvo nuolatos pristatoma kaip Rusijos finansuojama marionetė, griežtai kritikavo D. Trampo administraciją už tai, kad ji taip staiga, iš viso be jokių konsultacijų net ir su Europos partneriais nutraukė karinę pagalbą ir net keitimąsi informacija. Dėl to dabar žūsta Ukrainos žmonės. Tad yra požymių, kad egzistencinio pavojaus ir didžiojo brolio nežabotos savivalės akivaizdoje Europos šalys ir politikai jau randa bendrą kalbą per visą pažiūrų ir ideologijų spektrą.