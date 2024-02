Giedrius Surplys. Trumpo supratimo apie diplomatiją sukeltos baimės neturi pagrindo

Kad ir ką D. Trumpas kalbėtų apie NATO, Aljansas reikalingas amerikiečiams ne ką mažiau, nei jis reikalingas Europai. Kunkuliuojant konfliktams Artimuosiuose Rytuose ir augant įtampai su Kinija, svarbu atminti esminį skirtumą tarp Rusijos ir Vakarų visuomenių tolerancijos karių žūtims. Nuo neatmenamų laikų Rusijos karyba naudojasi kiekybiniu pranašumu, neskaičiuodama saviškių aukų ir nuolat papildydama frontą nauja patrankų mėsa. Kita istorija – JAV. Čia – kiekvienas žuvęs karys yra tragedija ir nešaudoma saviškiams į nugaras, laikomasi principo Leave no one behind (liet. Nepaliekame nė vieno). Čia visuomenė niekada neatleistų jokiam prezidentui, jei tūkstančiai saviškių namo grįžtų cinkuotuose karstuose. Todėl JAV irgi reikia sąjungininkų. Ir NATO sąjungininkai patikimai buvo šalia tiek Afganistano, tiek Irako, tiek kitose operacijose. Tai ir yra tikroji NATO stiprybė, būtina tiek Europai, tiek ir JAV. Šitiek sugeba suskaičiuoti ir D. Trumpas. Juo labiau tai sugeba JAV valstybės departamento (užsienio reikalų ministerijos) ir Gynybos departamento (krašto apsaugos departamento) profesionalai. Prisiminkime pirmąją D. Trumpo kadenciją. Jo patarėjai keitėsi lyg kojinės, o karjeros valstybės tarnautojai kantriai ir išmintingai dirbo, sugebėdami užkardyti keisčiausius prezidento užmojus.