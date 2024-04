Giedrius Surplys. Dar niekada negyvenome taip gerai, skelbia statistika. Gal ir nebegyvensime

Trys sąlygos Europai išlipti iš duobės

Antra, Žaliasis susitarimas (nekenčiu imperatyvaus vertinio „kursas“) turi pastūmėti Europos ekonomiką į ateities avangardą, o ne nužudyti ištisus jos sektorius. Jis yra būtinas, bet turime jį peržiūrėti ir išvalyti nuo tokių nesąmonių, kaip reikalavimas kas 8 savaites sugrąžinti kiekvieną vilkiką į jo registracijos vietą, kas vien Lietuvai sugeneruoja 300 milijonų tonų išmetamo CO 2 per metus. Džiaugiuosi, kad ES vadovai jau pradėjo atvirą dialogą su žemdirbiais dėl Žaliojo susitarimo įgyvendinimo sąlygų. Tokio dialogo reikia ir su pramone, ir su transportu, ir su miestais, ir netgi su atskiromis šalimis. Galbūt tai leistų išspręsti ir Lietuvos paradoksą: raginame žmones ir verslus tapti gaminančiais vartotojais, bet reikalaujame, kad jie patys susimokėtų ir už atsinaujinančių šaltinių jėgaines, ir už ESO pajėgumus. Galų gale, didžiuojamės ambicija tapti žaliausiu pasaulio regionu, tačiau to paties turime reikalauti iš visų savo prekybos partnerių. Nes neprotinga Europoje gaminti brangias tvarias prekes, bet iš Kinijos įsivežti tokias pat, tik ne tokias tvarias, bet perpus pigesnes.