Giedrimas Jeglinskas. Misija: Suvalkų koridorius – saugiausia vieta žemėje

Toks siūlymas buvo prieš penkerius metus. Šiandien, kai prie mūsų sienų šalys agresorės žvangina ginklais, į PLUS formato svarstymus neabejotinai kyla poreikis ir yra galimybė įtraukti Vokietiją. Su visaverčiu brigados dydžio vienetu Vokietija neabejotinai taps dar vienu atgrasymo veiksniu, todėl būtinybė įtraukti jos brigadą į sąveiką su Lietuvos kariuomene yra akivaizdi. Adaptavę PLUS formatą į G-PLUS (angl. Germany), gautume galingą keturių NATO sąjungininkų susitarimą su aiškia misija – ginti Suvalkų koridorių ir kartu atgrasyti bet kokią galimą Rusijos ir Baltarusijos agresiją prieš Lietuvą, Lenkiją bei kitas demokratijas. Būtent G-PLUS formatas suteiktų galimybę transformuoti Lietuvos ir Lenkijos sienos teritoriją į saugiausią vietą žemėje.

Suprantu ir skeptikus, manančius, jog JAV vidaus politika per daug susiskaldžiusi, kad būtų galima prognozuoti naujus bendradarbiavimo formatus. Kad ir kokie nenuspėjami šie politiniai rinkimų metai yra JAV, turime suprasti, kad be JAV, be stipraus transatlantinio ryšio mūsų saugumas neįmanomas. Todėl ir bendravimas su JAV privalo būti ženkliai sustiprintas. Ir nėra svarbu, kas bus kitas JAV prezidentas, – mes privalome dirbti su visais išrinktais Amerikos lyderiais, nes kito kelio nėra.