Gediminas Kirkilas Antakalnio kapinėse išlydimas į paskutinę kelionę

„Iš tikrųjų jo labai trūks, nes tai buvo vienas iš tų nedaugelio žmonių politikoje, kuriuo galėjai pasikliauti, nepriklausomai nuo to, ar buvai jo kolega, ar oponentas“, – pridūrė ji.

Šimonytė: Kirkilas buvo valstybės žmogus

„Jam tai buvo svarbu dar tada, kai dar galėjai sakyti, kad kairėje buvo ne tiek daug žmonių, kuriems tai buvo svarbu. Kitaip sakant, before it was cool (dar tuomet, kai tai tapo „kieta“, angl.). Gediminas Kirkilas visada tuos tikslus ir tą valstybės kryptį, ateitį matė labai panašiai.