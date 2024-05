Gabrielius Landsbergis. Lietuva Europos Sąjungoje: sėkmės istorija, kurią galima pakartoti

Kitąmet, tikėkimės, bus baigta „Via Baltica“. Sparčiai kelią per Lietuvą skinasi „Rail Baltica“, o šalies tarptautiniai oro uostai muša visų laikų skrydžių rekordus. Klaipėdos jūrų uostas, net ir apribojus nedraugiškų valstybių krovinius, išlieka ketvirtas didžiausias Rytų Baltijos uostas, per kurį pernai perkrauta rekordiškai daug – per 1 milijoną konteinerių. Šiandien Lietuva yra viena iš geriausiai skaitmenizuotų ES valstybių, valstybės paslaugos teikiamos elektroniniu būdu, o skaitmeniniu parašu naudojasi daugiau nei trečdalis visų šalies gyventojų.