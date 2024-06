Eugenijus Sabutis. Kelių tinklas toliau nyksta: jau net pusė Lietuvos kelių yra blogos būklės

Kitas klausimas: ar įvykiai galėjo klostytis ne taip drastiškai? Ar buvo įmanoma pasiekti tikslų, kad mūsų gyventojams nereikėtų permokėti už maisto produktus, paskolas ir būsto išlaikymą? Mano giliu įsitikinimu – atsakymai daugiau nei aiškūs. Visos šios Seimo kadencijos laikotarpiu ne vieną ir ne du kartus apie tai pasisakiau viešojoje erdvėje. Manau, kad per visus šiuos trejus su puse metų konstruktyviai ir išsamiai buvo bandoma parodyti valdančiųjų padarytas klaidas ir ydingą praktiką, kurią jie taikė dabartinėje kadencijoje. Be jokio populizmo kvapo ar neįgyvendinamų pasiūlymų teikimo. Atvirkščiai – siūlymai buvo grįsti Europos Sąjungos (ES) šalių sprendimais ir Bendrijos valstybių vyriausybių plačiai taikyta praktika. Natūralu, kad išaugus energijos išteklių kainoms, po to atėjus maisto kainų krizei, o dabar atkeliavus brangių paskolų metui, daugelis ES šalių metė pagalbos paketus savo valstybių gyventojams, kad pastarieji patirtų kuo menkesnius finansinius sunkumus.