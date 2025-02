Eugenijus Gentvilas. Kiek Lietuvai kainuos valdančiųjų apatija?

Maža to, Vyriausybės vadovą persmelkia totalus nerūpestingumas, todėl per „Žinių radiją“ vasario 13 d. jis visuomenei išmeta priešingą, negu reikalautų geopolitinė padėtis, žinutę: „Mes esame pačioje saugiausioje situacijoje“. Netiesa: de facto mes esame grėsmingiausioje situacijoje per 34 metus – paskutinį kartą Lietuva panašiame pavojuje buvo per Maksvos pučą 1991 m. rugpjūtį.