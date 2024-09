Emanuelis Zingeris. Ar žmoniškumą ir Konstituciją į šiukšlyną?

Ar šie vieni iš vertybinių namų darbų, deklaruotų stojant į Europos Sąjungą ir NATO, buvo įgyvendinti? Ar Lietuvos žmogus suvokia, kas padaryta su jo artimais kaimynais keliuose šimtuose Lietuvos miestų ir miestelių? Ar mes pakankamai priartinome šį laikotarpį Lietuvos žmonėms? Ar politinė Lietuvos sistema gavo vakarietiškų pilietinės visuomenės skiepų? Ar po 50-ties metų sovietinio svetimo dirbtinio antinacizmo, sovietinės propagandos Lietuva visa galva nedarda Rytų Vokietijos „Alternative fur Deutschland“ keliu, nes kaip galima buvo tapti autentišku antinaciu Rytų Vokietijoje, kuomet per kelerius pokario metus visi buvę milijonai hitlerjugendo narių tapo FDJ komjaunimo nariais, per komunistinę prievartą... be dialogo visuomenėje, kitaip nei tai atsitiko Vakarų Vokietijoje.