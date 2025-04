Dainius Žalimas. Už gražaus fasado – žlugdomos viltys

Besitikėjusiems KT nutarime rasti toliau plėtojamą šeimos apsaugos doktriną, konstitucinės teisės į motinystę ir tėvystę aiškinimą teks skaudžiai nusivilti. To nutarime iš viso nėra. Sunku tai įsivaizduoti tokioje byloje, bet nieko naujo šiais klausimais nėra. Teisė į motinystę ir tėvystę apskritai KT jurisprudencijoje beveik nėra aiškinta.

Apskritai labai menkai argumentuotas ir atmestinai parengtas, kiek per 20 puslapių (su visa įžangine dalimi ir šalių pozicijomis bei mokslininkų nuomonėmis) nutarimas negali būti paaiškintas sunkiu KT darbo krūviu. Vienas KT teisėjas per metus parengia kaip pranešėjas paprastai vos vieną ar dvi bylas ir per mėnesį vieną sprendimą atsisakyti nagrinėti individualų konstitucinį skundą. Kas dar nustebino, tai atskirųjų nuomonių nebuvimas, nors nutarimo spragos ir trūkumai matyti plika akimi. Sunkiai įsivaizduočiau tokį monolitiškai pasyvų kitos Europos šalies konstitucinį teismą.