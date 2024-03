Dainius Gaižauskas. Landsbergio su Šimonyte kalbos apie lietuvių karių siuntimą į Ukrainą – pavojingai neatsakingo politinio elgesio pavyzdys

„Užsienio valstybės neįves savo karių į mūsų šalį, kol nebus išspręstas ginkluotas konfliktas Ukrainos teritorijoje. Be to, mes to neprašome. Mes sakome, duokite mums ginklų“, – spekuliacijas apie galimą karių dislokavimą jau pernai komentavo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Ukraina šiandien svarsto galimybes, kaip susigražinti į šalį emigravusius piliečius. Apie kitų šalių karius ji nekalba ir juo labiau nekviečia.