Budrys nurodė, kokį ultimatumą Rusija ruošia NATO

„Jeigu nori atsidurti prie to (taiko derybų – ELTA) stalo, yra būdas kaip nueiti prie to stalo – turi nusinešti vaišių. Nori daryti įtaką, nori turėti svertą – ne retoriniai svertai veikia Rusiją, Rusiją veikia lazdos. Mes turime tų lazdų – panaudokime. Jeigu po kelių savaičių liksime prie to paties, tai arba eisime į regioninius sprendimus, arba galėsime tik skųstis, kaip čia taip negerai atsitiko“, – pabrėžė jis.