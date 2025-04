Budrys įvertino Trumpo pareiškimus Ukrainos atžvilgiu: aiškinu tai dideliu spaudimu

– Ne tiek per lojalumą matuojant, kiek mes pritariame ar nepritariame Jungtinėms Amerikos Valstijoms, nes tas prielipų ar tokių prisitaikėlių naratyvas kartais yra apie tai. Ne, mes atliepiame Jungtinių Amerikos Valstijų uždavinius, kuriuos jie yra išpiešę taip pat ir savo sąjungininkams. Tiek Trumpo abiejose kadencijose, tiek prie Bideno buvo tas pats klausimas, ką sąjungininkai turi ir gali daugiau padaryti? Mes tą atliepiame, patys darome. Ar dėl to mes esame kažkokie prisiplakėliai ir pakalikai? Aš nesutinku su tuo teiginiu. Nesame, dėl to, kad tai yra ir mūsų interesas. Jis atitinka ir Jungtinių Amerikos Valstijų interesą, ir tuo požiūriu – kas yra svarbu JAV, ką daro Lietuva – esame labai arti. Esate teisus – mūsų balsas yra girdimas. Galų gale ir politiniai kontaktai rodo, kad mes jų turime santykinai daugiau negu kai kurios valstybės. Taip irgi komunikuojama, kurios bus artimesnio rato valstybės. Ar tai reiškia, kad mes be išlygų, be sąlygų, bet kokiam kitam sprendimui pritarsime? Žinoma, kad ne. Nepulkime į kraštutinumą. Turime apsibrėžę savo interesus, principus ir mums tarptautinė teisė ne šiaip fainas, gražus dalykas, mums tai pamatinis ir su egzistencija susijęs dalykas. Dėl agresijos naudojimo, dėl grasinimo jėga, dėl sienų perpaišymo jėga – mes pasisakysime iki galo principingai ir aiškiai. Niekada tų žodžių į vatą nevyniojame.