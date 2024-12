Bruveris: tai, kas vyksta, įskaitant Žemaitaitį, yra visiška socialdemokratų atsakomybė

„Tikrai visa tai praeina per tarptautinę žiniasklaidą ir tai tikrai daro žalą mūsų valstybei. <...> Žiniasklaida yra atspindys tam tikra prasme, galbūt su išlygomis, to, kas vyksta visuomenėje. Mūsų darbas ir misija yra užčiuopti tai, kas vyksta visuomenėje, paanalizuoti, padiskutuoti. Bet nenutylėti. Nuo to, kad uždengsi verdantį virdulį, apsimesti, kad ten nieko nevyksta, nereiškia, kad jis nevirs ir galiausiai nesprogs“, – kalbėjo naujienų portalo „Delfi“ vyr. redaktorė.