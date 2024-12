Benkunskas: savo kadencijoje norėčiau padaryti pirmuosius žingsnius Vilniui grąžinant upę

– Čia kaip nauja dimensija: buvo x ir y, o dabar jūs įvedate z – naują ašį, nes iš tikrųjų apie vandens transportą niekas negalvoja vien dėl to, kad, pasak istoriko Edvardo Gudavičiaus, truputėlį esam kaimiečių tauta, žiūrime per arklą į gyvenimą, bet ne per upę, ne per vandenį.