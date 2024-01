Aurelijus Veryga. Ar įmanoma pasiekti, kad daugiavaikės šeimos nemokėtų gyventojų pajamų mokesčio?

Lietuva išgyvena didelę demografinę krizę, apie kurią jau kalba visi. Tiek politikai, tiek mokslininkai, tiek žurnalistai, tiek pati visuomenė. Tiesa, nuomonės dėl to, kaip problemą spręsti, išsiskiria. Yra sakančių, kad finansinės paskatos yra atgyvena ir nekeičia jaunų šeimų elgsenos planuojant vaikus. Manau, kad tai netiesa ir tą jau yra įrodžiusi pati Lietuva, kai labai geros sąlygos ir finansinės garantijos išeinant motinystės atostogų jau buvo paskatinusios vaikų gimstamumą. Ši tema plati ir ją galima aptarinėti net keletu aspektų. Svarbus net ir tėvų amžius, kuomet susilaukiama pirmagimio. Tačiau šiuos niuansus palikime ateičiai. O šį kartą norėčiau pakalbėti apie idėją: tėvams, auginantiems tris vaikus, siūlyti iki 5 procentų sumažinti gyventojų pajamų mokestį (GPM). Pritaikius vien šią mokestinę lengvatą, vidutinį atlyginimą gaunantys abu tėvai per metus sutaupytų po daugiau nei 4000 eurų. Tai būtų nemenka paskata ir gimdyti, ir dirbti, nekiltų pagundos gyventi tik iš pašalpų vaikams. Auginantiems daugiau nei tris vaikus GPM būtų galima iš viso panaikinti. Tris ir daugiau vaikų šiuo metu turi 43 243 šeimos. Kam to reikia?