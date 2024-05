Artūras Zuokas. Prezidento Nausėdos ryžtas dėl Vyriausybės perkrovimo neturi prasidėti nuo kultūros ministro

Antra, iš Prezidento kaip vyriausiojo valstybės ginkluotųjų pajėgų vado norėtųsi išgirsti apie Lietuvos valstybės įsipareigojimus mums gyvybiškai svarbiai Vokietijos brigadai. Kol kas girdime tik bendrus džiaugsmo šūksnius dėl to, kad atvyks 5000 karių ir civilių. Ką Lietuva (be nutiestų kelių) jiems siūlo? Kodėl vis dar nėra konkrečių Lietuvos įsipareigojimų ir kiek visa tai kainuos? Vokietijos skaičiavimais, vien brigados išlaikymas ir karių materialinis aprūpinimas ginkluote, apranga, įranga Vokietijai kainuos daugiau kaip 5 mlrd. eurų. Tad Vokietijos politikai bei visuomenė aiškiai klausia, kiek prie to kasmet prisidės Lietuva. Ir tai būtina sąlyga, jei norime turėti tvarų ir ilgalaikį susitarimą, kuris nepriklauso nuo politinių vėjų. Nemokamos gynybos nebūna, tą Europai nemaloniai priminė buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Pačioje Vokietijoje armijai trūksta ir lėšų, ir karių, ir ginkluotės, kurie kelia ginčus net tarp politinių partnerių Olafo Scholzo ir Boriso Pistoriuso. Ir aišku, turime viešai parodyti ir pakeisti besiformuojančią nuomonę, kad Vokietijos brigados buvimas Lietuvoje yra ne dėl Lietuvos saugumo, o dėl pačios Europos ir Vokietijos.